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03.01.2020 - 21:29 | | ELİF ALTIN / FERİT ZENGİN - İSTANBUL

Carlos Ghosn soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandılar

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı

Carlos Ghosn soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandılar

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Carlos Ghosn soruşturmasında flaş gelişme Tutuklandılar


2 UÇAĞA EL KOYMA KARARI

Tutuklamanın ardından açıklama yapan Bakırköy Başsavcılığı, “Nazı sosyal medya hesaplarından Nissan eski üst düzey yöneticisi Carlos Ghosn’un Japonya’dan kaçırılıp ülkemiz üzerinden Lübnan’a götürüldüğüne dair paylaşımlar Başsavcılığımız tarafından ihbar kabul edilerek resen soruşturma başlatılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu yabancı uyruklu Carlos Ghosn’un haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin yardımıyla özel bir havayolu şirketine ait uçakla ülkemize yasal olmayan yollardan gizlice girmiş ve aynı şirkete ait başka bir uçakla Lübnan ülkesine gittiği tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında Carlos Ghosn’un kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, suçta kullanılan 2 uçakta görev alan 4 pilot ve uçakların işletmeciliğini yapan özel havayolu şirketi müdürü olmak üzere toplam 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş, 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından serbest bırakılmıştır. Ayrıca 2 uçak hakkında ise el koyma kararı verilmesi talebinde bulunulmuştur. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı ve suçta kullanılan 2 uçak ile ilgili el koyma kararı verilmiştir” denildi.

Carlos Ghosn soruşturmasında flaş gelişme Tutuklandılar


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