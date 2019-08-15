Çarpışan otomobillerden biri bahçeye uçtu!

Kaza, öğle saatlerinde, Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Önder Uzun (30) yönetimindeki 19 BG 783 plakalı otomobil ile Elvan Ankaralıoğlu'nun kullandığı 19 DT 177 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü yitiren Ankaralıoğlu, otomobille apartmanının bahçesine uçtu. Kazada araçtaki Elvan ve eşi Nezaket Ankaralıoğlu, sıkıştıkları yerden çevredekiler tarafından yaralı çıkarıldı. Diğer otomobildeki sürücü Uğur Önder ile Musa Uzun (7) ve Battal (10), Nacip Efe (6) ile Güler Sarı (27) da kazada yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yaralıyı ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.