Çarptığı motosikletli öldü, arkasına bile bakmadı

Kaza, Merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi 302’nci Sokakta meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Harun Çetintaş (24) idaresindeki motosiklete çarpıp altına aldı.

Kazada sürücü Çetintaş ve arkasında oturan Ünal Tuzsuzoğlu ağır yaralandı. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.









Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı ancak motosiklet sürücüsü Çetintaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturmayı sürdüren Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.