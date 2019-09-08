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08.09.2019 - 01:49| İHA

Çarptığı motosikletli öldü, arkasına bile bakmadı

Elazığ’da hafif ticari araç motora çarpıp altında aldı, 1 kişi öldü, 1 ağır kişi yaralandı.Kaza sonrası sürücü yardım etmek yerine olay yerinde aracı bırakıp kaçtı.

Çarptığı motosikletli öldü, arkasına bile bakmadı

Kaza, Merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi 302’nci Sokakta meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Harun Çetintaş (24) idaresindeki motosiklete çarpıp altına aldı.

Kazada sürücü Çetintaş ve arkasında oturan Ünal Tuzsuzoğlu ağır yaralandı. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarptığı motosikletli öldü, arkasına bile bakmadı


Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı ancak motosiklet sürücüsü Çetintaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturmayı sürdüren Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
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