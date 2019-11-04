Çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü adliyede

Kaza, dün sabah, Gölbaşı- Adıyaman yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Ök'e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Ök, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, sürücü K.K. ise durmayıp, kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yolda hareketsiz yatan Aziz Ök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, Ök'e çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Otomobili tespit eden ekipler, Altınşehir Mahallesi'nde park halinde buldu. Araçtaki 3 kişi, gözaltına alınırken, otomobili kullananın, K.K. olduğu belirlendi. İfadesi alınan K.K., işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.