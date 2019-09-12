Çarşamba'da, 'Duman' operasyonunda 84 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Duman' operasyonunda, Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Samsun'un Çarşamba ilçesinde de bazı iş yerlerine baskın yaptı.

Operasyon sonucu 7 iş yerinde yapılan inceleme ve aramalarda, 84 kilo kaçak tütün, 11 bin 240 makaron ve 3 makaron doldurma makinesi ele geçirildi. 2 iş yerine adli işlem gerçekleştirilirken, 2 iş yerine de toplam 2 bin 616 TL para cezası uygulandı.