15.10.2019 - 13:02 |
Çarşı ve mahalle bekçiliği için sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nereden öğrenilir?
Polis akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında, Çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı ve sözlü sınavları sona erdi. Bekçilik sınavlarına katılan adaylar, sözlü mülakat sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki bekçilik sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilir?
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sözlü sınavı sonuçları açıklandığında, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden sınav sonucunuzu öğrenmek mümkün. Bekçilik sözlü sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.
Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.