MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavı giriş yerleri ve tarihleri belli oldu! Sorgulama ekranı
01.10.2019 - 14:28 |

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavı giriş yerleri ve tarihleri belli oldu! Sorgulama ekranı

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihleri açıklandı. Bekçilik sözlü sınavına katılacak adaylar, sınav giriş yerleri sınav tarihlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavı giriş yerleri ve tarihleri belli oldu! Sorgulama ekranı

 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

20 bin yayın balığı, 7 ilde 7 kaynağa bırakılacakAntalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsünde, Türkiye’de ilk kez kitlesel olarak Avrupa Yayın Balığı (Silurus glanis) yavrusu üretildi. 7 ilde 7 kaynağa bırakılacak 20 bin yayın balığı yavrusunun, bulundukları yörenin ekonomisine 10 milyon TL’lik gelir getirmesi öngörülüyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kardeş Çocukları fragman! Yıldırım'dan Ümran'a büyük adım...

Kardeş Çocukları fragman! Yıldırım'dan Ümran'a büyük adım...

Enstitü çalışanlarından uyuz tilkiye yardım eli

Enstitü çalışanlarından uyuz tilkiye yardım eli

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gelişme var mı? EYT son dakika haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gelişme var mı? EYT son dakika haberleri

Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı

Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı

Sıradaki Haber