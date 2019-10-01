01.10.2019 - 14:28 |
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavı giriş yerleri ve tarihleri belli oldu! Sorgulama ekranı
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihleri açıklandı. Bekçilik sözlü sınavına katılacak adaylar, sınav giriş yerleri sınav tarihlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır?
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.
Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
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