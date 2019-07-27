Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav sonuçları açıklandı mı?

2019/ 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



13 Temmuz günü uygulanan 2019/ 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavının sonuçları, 7 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görüntüleyebilecekler.