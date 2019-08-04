04.08.2019 - 09:56
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019/ 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 13 Temmuz 2019 tarihinde tamamlandı. Sınava katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Bekçilik yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte merakla beklenen o gün...
2019/ 1. VE 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava 13 Temmuz günü katıldı.
BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
13 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan Bekçilik yazılı sınav sonuçları 7 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.
4 milyon 795 bin euroluk vurgunda lüks yaşam sonları olduAdana’da 395 bin liralık vurgunu kapatmak için bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinin özel güvenlik amiri Burak Ekinci’nin iş yerinden 4 milyon 795 bin euro çalıp tutuklanmasının ardından, zanlıya parayı çalmaya yardım eden Hasan B.'nin işsiz akrabaları 43 bin lira parayla tatile çıkarken, 81 bin liralık altın ve 25 bin liralık cep telefonu satın aldıktan sonra yakalandı.