Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019/ 1. VE 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava 13 Temmuz günü katıldı.

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan Bekçilik yazılı sınav sonuçları 7 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.