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21.11.2019 - 10:03 | | İHA

Çatak’ta ot yangını

Van'ın Çatak ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Çatak’ta ot yangını

Edinilen bilgiye göre, Çatak ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Nağaz isimli şahsa ait ot yığınında yangını çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çatak Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın alanına giden yolun dar engebeli olmasından dolayı, itfaiye aracı kepçe yardımıyla olay yerine ulaştı. VASKİ’ye ait kepçenin de zaman zaman yardımı ile yangın etrafa sıçramadan söndürüldü. 4 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, yaklaşık 2 bin bağ ot yandı.

    İki otomobilin birbirine girdiği kaza kameradaPendik’te kavşakta karşı karşıya gelen iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kavşakta karşı karşıya gelen araçların çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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