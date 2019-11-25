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25.11.2019 - 10:45 | | DHA

Çatak'ta PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçe kırsalına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çatak'ta PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Çatak ilçesi Sözveren Mahallesi Bahçıvan Mezrası kırsalına operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama tarama çalışmalarında terör örgütü PKK'ya ait 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve bir miktar mühimmat ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Sürücü fark etmedi! Minibüsün altında 1 kilometre sürüklendiBursa’da, minibüsün çarpıp, altında yaklaşık 1 kilometre sürüklediği Ferhat Sultansu (87), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kaçan sürücü Ahmad K. polis tarafından evinde gözaltına alındı.
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