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07.12.2019 - 11:57 | | DHA

Çatalca'da fabrika yangını! Alev alev...

İstanbul Çatalca'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Çatalca'da fabrika yangını! Alev alev...

Çatalca Elbasan Mahallesi'nde bulunan dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Hafif yaralan bir işçiye ambulansta müdahalede bulundu. Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Çatalcada fabrika yangını Alev alev...

 

 

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