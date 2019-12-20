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20.12.2019 - 17:39 | | DHA

Çatalca'da gölde boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İstanbul, Çatalca'da Durusu Gölü'nde balıkçı kayığının batması sonucu boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Çatalca'da gölde boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Çatalca'da Durusu Gölü'nde (Terkos) açıldıkları balıkçı kayığının batması sonucu boğularak hayatlarını kaybeden Üzeyir Temizkan ve Mehmet Er'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı. Yakınları tarafından alınan cenazelerden Üzeyir Temizkan'ın cenazesinin defnedilmek üzere Amasya Kırkharman Köyü'ne gönderileceği öğrenildi. Mehmet Er'in cenazesi ise Alibeyköy gasilhanesine götürüldü.

 

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