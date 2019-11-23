Çatalca’daki kriz yeni yolla aşıldı

İstanbul’un Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerini birbirine bağlayan bir asfalt yol, özel mülk olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla “eski haline” getirildi. Altı yıldır süren davada Yargıtay’ın onamasıyla dava açan kişinin tarlasından geçen yolun 261 metresinde asfalt söküldü. Sökülen yola, “Bu arazi özel mülk olduğundan Yargıtay’ın 2019/10487 kararı ile arazi sahibinin hak kazandığı bölümdeki asfalt kazılarak yol eski haline getirilmiştir” yazılı tabela konuldu. Çatalca ve Büyükçekmece arasını 30 kilometre kısaltan yolun asfaltının sökülmesi ise vatandaşları mağdur etti. Bunun üzerine Çakıl köyü muhtarı Saffet Esen’in girişimiyle Çatalca Belediyesi’nin yaptığı kadastro ölçümlerinde yolun asıl yerinin sökülen 261 metrelik kısmın hemen üst tarafında 3 metre genişliğinde olduğu belirlendi. Yolun asıl yeri belirlendikten sonra İBB ekipleri vatandaşların daha fazla mağdur olmamaları için yeni yolun yapım çalışmalarına başladı. Üç metrelik yolun dar olacağından dolayı tarla sahibi Ahmet Kul da kendi arazisinden üç metre yol yapımı için feragat etti. İBB ekipleri yapımı devam eden yolun pazartesi gününe kadar bitirileceğini belirtti.



‘Tarladan 3 metre verdi’



Çatalca Çakıl Köyü muhtarı Saffet Esen, şunları söyledi:



“40-45 yıl önce köy muhtarı Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne bu yolu yaptırıyor. O tarihte teknoloji yok, teknik zayıf yolu buradan yapmışlar. Vatandaş gelip bakıyor ki yol tarlasından geçmiş. Haklı olarak dava etmiş. Davayı da kazanmış. Yargının önüne kimse geçemez, haklı olarak da Büyükşehir gelip kaldırdı yolu. Kaldırılan yolun gidiş kısmının solunda bizim kadastral yolumuz var. Genişliği üç metre. Bunun da Çatalca Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla ölçümü yapıldı. Mevcut yol ortaya çıkarıldı. Yol için üç metre yetersiz olduğundan dolayı dava eden tarla sahibinden rica ettik, üç metre muvafakat etti, yolu altı metreye çıkardık. Şu anda da Büyükşehir Belediyesi yolu yapıyor. Böylece mağduriyetimiz giderildi.”





‘30 kilometre daha kısa’



“Yolumuz 30 kilometre kısalıyor” diyen Barış Topçu ise şunları kaydetti:



“Kamiloba’da oturuyoruz. Bu yolu sürekli kullanıyoruz. Çatalca’ya giden en kısa yol burası. Diğer yoldan gitmeye kalkarsak yol 30 kilometre uzuyor. Buradan gitmek 15 dakika, öbür taraftan gitmek 45 dakika. O yüzden bir an önce sorunun bitmesini istiyoruz.” Recep Kara da, “Bu yol işimize çok yarıyor. Asfaltın bir kısmı sökülmüş. Böyle kalırsa kışın yağmur yağınca aracımıza zarar verir. Üst tarafa yenisinin yapılıyor olması iyi. Yolun geçtiği doğru yer nereyse oradan yapılsın ve bir an önce mağduriyetimiz giderilsin” ifadelerini kullandı.