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22.09.2019 - 13:24 | | DHA

Çatıdan düşüp gençten 3 gün sonra acı haber!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ampul değiştirmek için çıktığı iş yerinin çatısından dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan elektrikçi Ahmet Yalçın (19), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Çatıdan düşüp gençten 3 gün sonra acı haber!

Olay, Gazipaşa Sanayi Sitesi'nde 18 Eylül Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Elektrikçide çalışan Ahmet Yalçın, sanayi sitesindeki bir aydınlatma direğinin arızalı ampulünü değiştirmek için direğe çıktı. Ahmet Yalçın, işini bitirip aşağı inmeye çalıştığı sırada bastığı iş yerinin çatısındaki plastik malzemenin kırılması sonucu 5 metreden beton zemine düştü. Başını yere çarpan Ahmet Yalçın, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Ahmet Yalçın ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki kontrollerinin ardından Alanya'da özel hastaneye sevk edilen Ahmet Yalçın, dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

'ÖNÜMÜZE DÜŞTÜ'

Ahmet Yalçın'ın çatısından düştüğü iş yeri sahibi Necati Aksoy, "Cam keserken önümüze düştü. Tam baş üzeri düşmedi. Düştükten sonra başını yere vurdu. Daha sonra konuşturmaya çalıştık. Ama ses vermedi. Kanayan yere müdahale ettik. Daha sonra ambulans geldi, götürdü" dedi.

 

 

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