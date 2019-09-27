Çatışmalar kadar hastalık öldürüyor

Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığını öne sürerek HDP Diyarbakır İl binası önünde bekleyen aile sayısı her geçen gün artarken, Acıbadem Suç ve Şiddeti Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oğuz Polat, terör örgütü tarafından kaçırılan veya kandırılarak dağa çıkartılanların hastalıklar nedeniyle de yaşamını yitirdiğini söylüyor.

Milliyet’e konuşan Polat, dağdaki çocuk militanların yaşadığı sağlık sorunları üzerine araştırma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “PKK 1994’den bu yana çocukları aktif çatışmalarda kullanıyor. Çocuk militanların yüzde 10’u kızlardan oluşurken toplam çocuk militan sayısının 3 binden fazla olduğu biliniyor. Kaçırılan veya kandırılarak dağa çıkartılan çocuk militanların tek ölüm sebebi kurşun, bomba veya kara mayınları değil.

Çatışma riski dışında beslenme yetersizliği ve hastalık tehlikesi en az silahlar kadar ölümcül. Kaçırılan kız çocukları tecavüzler sonucunda, cinsel yolla bulaşan hastalıklara maruz kalabiliyorlar. Ayrıca yoğun stres ve baskı yaşayan çocuklar kolaylıklar uyuşturucu kullanımına başlarken, HIV, sıtma, tetanoz, beslenme yetersizliği, yeterli miktarda nefes alamama gibi sorunlar yaşıyorlar.”

İstismara uğruyorlar

Özellikle kız çocuklara uygulanan şiddet ve cinsel istismar, yoğun olarak görüldüğünü sözlerine ekleyen Prof.Dr.Polat, “Kız çocuklarına uygulanan bu cinsel şiddet, fiziksel ve ruhsal hasarın yanında cinsel yolla bulaşan hastalıklara zemin hazırlıyor. Yaptığımız araştırmalar sonucunda dağa götürülen çocukların birçoğu depresyon, anksiyete, uyku bozukluğu ve dikkat sorunları yaşıyor. Özellikle kirli su tüketimine bağlı olarak kolera sorunları yaşanıyor.

Temizlik koşullarının yokluğu da bu tip hastalıların sıklığını arttırıyor” diye konuştu.

‘Çocuk taburu var’

Polat, tespitlerini şöyle sıraladı: “PKK’nın bir dönem çocuklardan oluşan bir tabur oluşturdu. Bu tabura Tabura Zaroken Sehit Agit adı verildi. Üç bölükten oluşan bu taburu en azından söylemde 8 ile 12 yaşlarında 5 çocuktan oluşan bir komite yönetti. Bugüne kadar bilinen en küçük PKK mensubu ise 7 yaşındaydı. 1995 yılında Kuzey Irak’ta KDP ile PKK arasındaki çatışmalarda 100 kadar PKK’lı öldürüldü.

KDP kaynakları bunların arasında çok sayıda kız ve erkek çocuk olduğunu bildirdi. PKK militanlarının yüzde 22’si 9 ile 18 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Bu çocuklar ağır kamp koşulları ve eğitim kamplarındaki cezalar yüzünden çok ciddi ruhsal ve fiziksel sorunlar da yaşıyorlar. Dağdan kurtarılan çocuklara ailesel ve toplumsal destek çok önemli. Eğitimsel ve ekonomik sorunlar aile yaşamında açığa çıktıkça devlet tarafından karşılanmalı.”