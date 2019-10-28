YPG’nin terk edeceği alanlara yerleşmek için Rus askeri polisi ve Esad’a bağlı birlikler sevkiyatlarını sürdürüyor. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi karşısında yer alan Ayn el Arap’ta önceki gün Suriye bayraklı tanklar görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı da, Rus askeri polisinin sınır bölgelerinde “özel görevleri” yerine getirmesi için Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne Tigr ve Tayfun-U adlı onlarca zırhlı aracın ulaştırıldığını duyurdu.

Resulayn’da çatışma

Anlaşmaya rağmen Suriye kuzeyindeki farklı yerlerden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. TSK ve SMO’nun terörden arındırdığı Tel Abyad ve Resulayn kırsalında da çatışmalar sürüyor. Resulayn’ın doğu ve güneyinde bulunan Hamid, Aşbe, Mirekiz, Babul Hayr, Mişrefa ve Tel Diab, Luzi köylerinde de SMO ile YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşandı, bazı köyler teröristlerden temizlendi. Resulayn güneyinde yer alan ve M4 karayolunun geçtiği Tel Temir’de, Esad güçlerine bağlı milisler ile YPG’ye ait birçok araç ve nokta TSK-SMO tarafından vuruldu. TSK’ya ait çok sayıda tank ve zırhlı araç da Resulayn güneyine sevk edilmeye başladı. SMO tarafından Resulayn’da PKK/YPG’li teröristlerin kullandığı bir tünel daha keşfedildi. SMO, teröristlerin tünelini kullanılamaz hale getirdi.

Tel Abyad’ın güney kırsalında Ayn Arus köyündeki pazar yerinde, bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi. Patlamada yaralanan üçü çocuk, beş sivil, Suriye Milli Ordusu’na bağlı sağlık ekipleri tarafından en yakın sağlık noktasına sevk edildi. Saldırıların YPG/PKK tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor. YPG ve rejim unsurları, El-Bab’da da pazar alanına havan ile saldırdı, dört sivil yaralandı. TSK’ya ait Fırtına obüsleri havan atışının yapıldığı mevzileri ateş altına aldı.

Rejim noktası vuruldu iddiası

YPG’nin ana karargah noktası Ayn İsa’nın kuzeyinde bulunan Elbuasi, Hırbet Yusuf el-Zeyb, Halviye, Hafiye, el-Tine, Beylula, Hırbet Karam, Şerike ve Yabdet köyleri YPG/PKK’dan temizlendi. Yerel kaynaklar ayrıca, TSK’nın Ayn İsa çevresindeki YPG ve rejim noktasını vurduğunu ileri sürdü. YPG’nin çekilmesi gereken noktalardan biri olan Menbiç’te önceki gün SMO ve YPG arasında çatışma çıktı. Saydiye çevresinde de karşılıklı çatışma yaşandığı bildirildi.