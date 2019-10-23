Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABDâ€™li mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

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23.10.2019 - 01:04 | | DHA

ÇavuÅŸoÄŸlu, ABDâ€™li mevkidaÅŸÄ± ile görüÅŸtü

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Pompeo,Â ABD askeri yetkililerinin YPG'li terÃ¶ristlerin BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinden Ã§ekildiÄŸine iliÅŸkin mesajÄ±nÄ± teyit etti.Â

ÇavuÅŸoÄŸlu, ABDâ€™li mevkidaÅŸÄ± ile görüÅŸtü

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "SayÄ±n BakanÄ±mÄ±z, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r.Â Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarÄ±mÄ±za YPG'li terÃ¶ristlerin BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinden Ã§ekildiÄŸini yazÄ±lÄ± olarak bildirdiÄŸini teyit etmiÅŸtir" denildi.

Bolu'da ÅŸüpheli çanta alarmÄ±Bolu'da, kentin en iÅŸlek meydanÄ±nda unutulan sÄ±rt çantasÄ±nÄ± görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bomba imha uzmanÄ±nca fünye ile patlatÄ±lan çantanÄ±n içinden defter ve kitap çÄ±ktÄ±.
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