Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABDâ€™li mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

23.10.2019 - 01:04 | | DHA
ÇavuÅŸoÄŸlu, ABDâ€™li mevkidaÅŸÄ± ile görüÅŸtü
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Pompeo,Â ABD askeri yetkililerinin YPG'li terÃ¶ristlerin BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinden Ã§ekildiÄŸine iliÅŸkin mesajÄ±nÄ± teyit etti.Â
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "SayÄ±n BakanÄ±mÄ±z, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r.Â Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarÄ±mÄ±za YPG'li terÃ¶ristlerin BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinden Ã§ekildiÄŸini yazÄ±lÄ± olarak bildirdiÄŸini teyit etmiÅŸtir" denildi.