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23.12.2019 - 17:57 | | AA

Çavuşoğlu ile Lavrov görüştü

Son dakika gelen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ile Lavrov görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakanın, İdlib ve Libya konularını ele aldığı aktarıldı.

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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