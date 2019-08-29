MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇavuşoğlu Lukaşenko ile görüştü
29.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

Çavuşoğlu Lukaşenko ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Belarus’ta, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu Lukaşenko ile görüştü

Çavuşoğlu, başkent Minsk’te gerçekleşen kabulün ardından twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmemizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik. Dost Belarus ile mükemmel ilişkilere sahibiz. Bu ziyaretle ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, kabül öncesi Minsk’teki Kahraman Şehir Anıtı’na çelenk de bıraktı. Sonrasında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile ikili görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, buradan yine mevkidaşı Vladimir Makei ile birlikte heyetler arası görüşmeye geçti. Çavuşoğlu, Belarus ile ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için “Ticaret Ortak Çalışma Grubu”nun oluşturulduğunu belirterek, “Yatırımların artmasıyla ticaretimizi dengelemeyi ve artırmayı hedefliyoruz” dedi. l 

İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakanlık açıkladı! Sayı 4'e yükseldi

Bakanlık açıkladı! Sayı 4'e yükseldi

Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ağustos Milli Piyango çekilişi

Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ağustos Milli Piyango çekilişi

'Bu kadarına da pes' dedirten olay... Sahte dişçi sapık çıktı!

'Bu kadarına da pes' dedirten olay... Sahte dişçi sapık çıktı!

Eşini karnındaki bebeğiyle öldürmüştü! Anne isyan etti

Eşini karnındaki bebeğiyle öldürmüştü! Anne isyan etti

Sıradaki Haber