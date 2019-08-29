Çavuşoğlu Lukaşenko ile görüştü

Çavuşoğlu, başkent Minsk’te gerçekleşen kabulün ardından twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmemizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik. Dost Belarus ile mükemmel ilişkilere sahibiz. Bu ziyaretle ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, kabül öncesi Minsk’teki Kahraman Şehir Anıtı’na çelenk de bıraktı. Sonrasında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile ikili görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, buradan yine mevkidaşı Vladimir Makei ile birlikte heyetler arası görüşmeye geçti. Çavuşoğlu, Belarus ile ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için “Ticaret Ortak Çalışma Grubu”nun oluşturulduğunu belirterek, “Yatırımların artmasıyla ticaretimizi dengelemeyi ve artırmayı hedefliyoruz” dedi. l