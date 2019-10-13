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13.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Çavuşoğlu, Rus Duma Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile görüştü.

Çavuşoğlu, Rus Duma Başkanı ile görüştü

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yeni tesis edilen ‘Üst Düzeyli İşbirliği Komisyonu’, meclislerimiz arasındaki temasların daha düzenli hale gelmesini sağlayacak” ifadesini kullandı. 

Japonya'da tayfun felaketiGünlerdir kırmızı alarmla beklenen Hagibis Tayfunu, dün sabah Japonya kıyılarına ulaştı. Yetkililer, “1200 kişinin öldüğü 1959 tayfunu gibi olabilir” diyerek 6 milyon kişinin tahliyesini istedi. Arama kurtarma çalışmaları için on binlerce askeri görevlendirdi.
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