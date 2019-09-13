Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması: Sandıkta bekletmek için onları almadık

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları hakkında da konuşan Çavuşoğlu, “Türkiye’yi uyarmak, engellemek kimsenin haddi değil. Türkiye’nin haklarını sonuna kadar savunacaktır” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN TÜRK’te yayınlanan 5N1K programında S-400’ler hakkında “Elbette kullanacağız. Bildiğiniz gibi 2020’de kullanılmaya başlanacak S-400’ler. Biz bunları sandıkta bekletmek için almadık, kendi hava savunmamızı güçlendirmek için aldık. Bunları da aldığımız gibi kullanacağız. Bunda hiç tereddütümüz yok” dedi. Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları hakkında da konuşan Çavuşoğlu, “Türkiye’yi uyarmak, engellemek kimsenin haddi değil. Türkiye’nin haklarını sonuna kadar savunacaktır” dedi.Çavuşoğlu, KKTC’de kapalı Maraş’ın açılması için hazırlıkların sürdüğünü de belirtti.



Çavuşoğlu, Türkiye’nin yüzünü Asya’ya dönmesi iddialarına ise “Bizim fiziki olarak, jeopolitik olarak Avrupa’dan ayrılmamıza imkan yok. Ancak bu başka seçeneklerin masa üzerinde olmadığı anlamına da gelmiyor” diye yanıt verdi. Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında düzenlenen “105. Dönem Kaymakamlık Kursu” programında yaptığı konuşmada ise “AB’nin, göçmenler konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Yarın bu göçmenler oraya gittiği zaman bunun maliyeti çok daha fazla. Sadece ekonomik maliyeti değil ki siyasi maliyetini bugün Merkel dahil hepsi ödemeye başladı.” ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurt dışındaki bu terör belasıyla mücadelemizi bundan sonra daha da artırmamız lazım.Bugün bazı muhataplarımızla samimi ortamda sohbet ettiğimizde PKK’nın Almanya, Hollanda, Avusturya ve Fransa ve hatta İngiltere’de hangi faaliyetlerden para elde ettiğini muhataplarımız çok iyi bilir. Maalesef istediğimiz çizgide değiller.”