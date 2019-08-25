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25.08.2019 - 20:02| AA

Çay bahçesinde oturduğu sırada... Bir anda yere yığıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde çay bahçesinde vücuduna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.

Çay bahçesinde oturduğu sırada... Bir anda yere yığıldı

Alınan bilgiye göre, Adsız Merkez Mahallesi'ndeki çay bahçesinde arkadaşlarıyla oturan Celal Şenyiğit aniden yere yığıldı.

Yaralandığı fark edilen Şenyiğit, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücuduna yorgun mermi isabet ettiği anlaşılan Şenyiğit, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, çay bahçesinde otururken ses duyduğunu ve vücudunda yanma hissettiğini söyledi.

Çay bahçesinde oturduğu sırada... Bir anda yere yığıldı

Akan kanı gördüğünü belirten Şenyiğit, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarım beni hemen hastaneye kaldırdı. Hastanede röntgen çekildi ve vücuduma 9 milimetre çapında bir merminin isabet ettiği söylendi. Muhtemelen çevremizdeki düğünlerden birinde havaya sıkılan kurşunlardan gelen yorgun bir mermiymiş bu. Sol omzum ile köprücük kemiği arasında bulunan mermi, önümüzdeki günlerde Akşehir Devlet Hastanesinde gerçekleştirilecek ameliyatla alınacak.

Lütfen düğünlerde daha duyarlı olalım, silah atmayalım. Bu, bir çocuğa da gelebilirdi veya benim başıma gelip ölümüme neden olabilirdi."

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Çay bahçesinde oturduğu sırada... Bir anda yere yığıldı

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