MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriÇay ocağında silahlı kavga
28.11.2019 - 07:48 | | İHA

Çay ocağında silahlı kavga

Samsun’un Bafra ilçesinde çay ocağında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Çay ocağında silahlı kavga

Olay, Kavakpınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağında Adem A. ile Harun D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Harun D. silahla Adem A’ya ateş etti.

Harun D. olay yerinden kaçarken oğlu M.D.(16) de pompalı tüfekle yaralı Adem A’ya ateş etmek istedi. Bölgede devriye gezen bekçiler olaya müdahale ederek M.D’nin elindeki pompalı tüfeği aldı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi geldi. Yaralı Adem A. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Harun D. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerince Fatih Mahallesi'nde olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Aşırı derecede alkollü olduğu iddia edilen Harun D. getirildiği Asayiş Büro Amirliğinde fenalaşarak 112 acil servis ekiplerince Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş'ta otomobil refüje çıktı: 1 yaralıBEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çıktı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.�
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK bursları hesaplara yattı mı? KYK bursu ve kredi ödeme tarihleri

KYK bursları hesaplara yattı mı? KYK bursu ve kredi ödeme tarihleri

The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

Büyükada’da 6 sanığa 15 yıl talebi

Büyükada’da 6 sanığa 15 yıl talebi

PKK üs bölgesine paramotor ile saldıracaktı

PKK üs bölgesine paramotor ile saldıracaktı

Sıradaki Haber