Çeken akıntı da yasak da durduramıyor! Tehlikeli serinlik

İstanbul’da bayram tatilinde şehir dışına çıkamayan vatandaşlar kavurucu sıcaklarında etkisiyle kendilerini sahillere attı. Tehlikeli akıntıları ve dalgalı suları nedeniyle sık sık boğulma vakalarının yaşandığı Şile’nin bazı bölgelerinde denize girmek yasaklanırken, merkezdeki plajlarda adım atacak yer kalmadı.

Merkezdeki plajlarda binlerce vatandaş denize girerken, Şile Kaymakamlığı havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle bazı bölgelerde denize girmeyi yasakladı. Şile Merkez’deki görevliler, boğulmaların en çok yaşandığı Karadeniz kıyısındaki Sofular bölgesinde denize girmenin yasaklandığını belirterek, “Sabah bize gelen uyarılarda Sofular, Alacalı, Sahilköy sahili şeridinde denize girmek yasaklandı. Ama o bölgelerde cankurtaranların uyarılarına rağmen vatandaşlarımız denize gizli gizli girmeye çalışıyor” dedi.







5 dakikada bir anons

Çeken akıntı ve dalgalı deniziyle İstanbul’da boğulmaların en çok yaşandığı bölgelerden olan Sofular Plajı’nda uygulanan yasağı ise vatandaşlar dinlemedi. Sofular’da her 300 metrede bir cankurtaran kulesi ve kulede 2 cankurtaran bulunuyor. “Denize girmek tehlikeli ve yasaktır” levhalarının vatandaşlar tarafından söküldüğü bölgede, cankurtaranların devreye girmesiyle levhalar tekrar eski yerine konuldu.

Levhaları söktüler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cankurtaran Merkezi’ndeki yetkililer, ATV motorlarla sahil şeridini gezerek megafonlarla anonslar yaparken, jandarmaya ait helikopterler ise bölgede sık sık havadan devriye attı. Her 5 dakikada bir yapılan anonslarda ise, “Kaymakamlık tarafından denize girmek yasaklanmıştır. Denize girmek tehlikeli ve yasaktır” dendi. Uyarılara rağmen sığ bölgelerde vatandaşların denize girdiğini belirten Cankurtaran Merkezi yetkilileri, “Uyarıcı levhaları sökmüşler. Anonslara rağmen denize giren çok kişi var. Durduramıyoruz. Sabah saatlerinde boğulma tehlikesi geçiren oldu. Ama denizden sağ salim çıkarttık” ifadelerini kullandı.

‘Dalga çekildiğinde arada dalıyorum’

Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırılmaya çalışılsa da uyarılara aldırış etmeyenler, tehlikeli dalgaların arasına daldı. Aralarında özellikle çok sayıda küçük çocuğun bulunduğu kişilerin çeken akıntının olduğu bölgede yüzmeye devam etmesi ise dikkat çekti. Uyarı levhasının olmadığı bölgede denize giren bir kişi, “Deniz çok dalgalı giriyorum, yüzemiyorum. Jandarma sürekli devriye atıyor. Bizi uyarıyor ama dalgalar çekildiğinde dalıyorum” diyor.

Çeken akıntı nedir?

Geniş sahilleri hedef alan çeken akıntı, deniz dibinin topuk-dalyan-topuk (kum tepeciği, yarık, kum tepeciği) şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya hareket eden kuvvetli akıntılar olarak tanımlanıyor. Dünya şampiyonu bir yüzücünün dahi karşı koyamayacağı kadar güçlü olan çeken akıntılar, tüm Karadeniz sahillerinde görülüyor. En çok hilal şeklinde plajlarda ve yarım ay biçimindeki koylarda rastlanan çeken akıntı, rüzgârlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda ortaya çıkıyor.