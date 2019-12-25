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25.12.2019 - 16:50 | | DHA

Çekici ile vidanjör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, vidanjör ile oto çekicisinin çarpıştığı kazada Mustafa Akcan (57) hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Çekici ile vidanjör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Foça'yı İzmir -Çanakkale karayoluna bağlayan yolun Bahadır Boğazı mevkisinde meydana geldi. Foça'ya bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana gelen başka bir kazadaki araçları çekmek için Menemen ilçesinden yola çıktığı öğrenilen Mustafa Akcan'ın kullandığı 45 DJ 171 plakalı oto çekicisi, karşıdan gelen S.Ç. yönetimindeki 35 ENP 51 plakalı vidanjör ile çarpıştı.

Çekici şoförü Akcan, olay yerinde yaşamını yitirirken, çarpışmanın şiddetiyle kontrol çıkıp devrilen vidanjörün şoförü S.Ç. ise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından S.Ç., Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çekici şoförü Akcan'ın cesedi ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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