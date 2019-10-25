Çekilmeye başlayan PKK rejimle çatıştı

ABD ile yapılan 120 saatlik anlaşmanın ardından, Rusya ile varılan 150 saatlik sürede iki gün geride kaldı. Anlaşmaya göre, 23 Ekim saat 12.00’de başlayan çekilme süresi, 29 Ekim saat 18.00’de sonlanacak.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, Mardin Kızıltepe sınırının karşısında yer alan Derbesiye ve Amude arasındaki bazı mevzilerinden YPG/PKK’lıların çekildiğini ileri sürdü. YPG/PKK unsurlarının Menbiç, Kobani, Tel Rıfat, Kamışlı başta olmak üzere bölgeden çekilmesini koordine etmek için dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, terör örgütünün çatı kuruluşu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) sözde Komutanı Mazlum Abdi (Kobani) ile video konferans görüşmesi yaptı. Sınır boyunca 30 kilometrelik bölgede yaşayan sivillerin evlerini terk etmesine gerek olmadığını belirten Şoygu, Rus askeri polisi ve Suriyeli sınır muhafızlarının sivillerin güvenliğinin garantörü olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin de, Kürt güçlerin Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafından çekilmeye başlayıp başlamadığı sorusuna “Soçi’de varılmış olan mutabakatın yerine getirilmekte olduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz” yanıtını verdi.

Rejim YPG mevzilerini vurdu

Bu arada Suriye’nin Deyrizor bölgesindeki Konaki petrol sahasına girmek isteyen rejim ordusu ile YPG/PKK arasında çatışma yaşandı. ABD uçaklarının Suriye ordusuna ait güçleri vurduğu, Suriye ordusunun Konaki’deki YPG/PKK mevzilerini roketlerle ateş altına aldığı belirtildi. Anlaşmaya göre, Tel Rıfat ve Menbiç’ten silahlarıyla çıkması gereken PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’tan da saldırılarını sürdürüyor. TSK da Tel Rıfat’ta konuşlu YPG/PKK mevzilerini vurdu. Resulayn’ın güneyinde yer alan Tel Temir bölgesi ile Erbayn köyünde de TSK destekli SMO ile YPG arasında çatışma yaşandı. Yerel kaynaklar, çatışmalarda YPG’nin yanında savaşan 3 rejim askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü.

5 ASKER YARALANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan drone, havan ve hafif silah saldırısında beş askerin yaralandığını, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.

SEVGİ GÖSTERİSİ

Öte yandan Resulayn ve Tel Abyad’ı terörden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bazı zırhlı araçlar da dün Tel Abyad’dan Akçakale’ye giriş yaptı. ZPT araçlarının üzerindeki Mehmetçik, Akçakale halkının sevgisiyle karşılaştı.

Ayn el Arap’tan da çekiliyorlar

PKK/YPG’nin Rus askeri polisinin görev aldığı Ayn el Arap’ın (Kobani) batısı ile Tel Abyad’a uzanan doğu kesiminden de iç Haseke bölgesine kadar çekilmeye başladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre önceki gün Ayn el Arap’a giren Rus askeri polisi ile PKK/YPG’liler arasında boşaltılacak noktalar konuşuldu. İlk etapta çekilecek noktalar önceden tespit edildi. Çekilme işlemine Türkiye sınır hattına yakın alanlardan başlandı. Dün Ayn el Arap’tan Cerablus’a uzanan batı kesimindeki Zormağara köyü ve çevresindeki PKK/YPG’liler çekilmeye başladı. Çekilme işlemi sürerken YPG’lilerin Rus heyete “Kobani ve Menbiç’i birlikte yönetelim” teklifi getirdiği belirtildi. Bu talep de kabul görmedi. Bunun üzerine “bazı kurumları biz yönetelim” denildiği, Rus heyetin bu talebi Moskova’ya ileteceği aktarıldı. Rejim ordusunun da Ayn el Arap ve Menbiç’in yanı sıra Türkiye sınır hattının bir bölümüne konuşlanması askeri hareketliliği artırdı. Rakka ve Haseke’ye büyük askeri güç kaydıran rejim, sınır hattına doğru yayılmasını da sürdürüyor. Ayn el Arap ve Menbiç’e rejim ordusunun yanı sıra yaklaşık 400 Rus askeri polisinin konuşlanacağı öğrenildi. Şam rejimi ve Rusya yönetimi ile görüşmeler sürdüren PKK/YPG ise örgütün rejim ordusuna katılabileceğini duyurdu. Açıklamada, “Suriye ordusuna katılmaya hazırız” denildi.

Rus güçleri Kamışlı’da

Anlaşma kapsamında harekete geçen Rus yönetimi, Türkiye sınır hattındaki yerleşim yerlerinde dün öğleden sonra da görev almaya başladı. Rus konvoyunun Kamışlı’ya girişine çok sayıda sivil araç eşlik etti. -NAMIK DURUKAN Ankara