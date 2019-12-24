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24.12.2019 - 10:02 | | DHA

Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan bir yolcu hayatını kaybetti.

Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: Ölü ve yaralılar var

Şile yolunda Ümraniye istikametine  seyir halinde olan 34 TP 7162 plakalı otobüs yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı. 

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde yoğun trafik oluştu.

Otobüsü kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye dayak kameradaÜmraniye'de yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.
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