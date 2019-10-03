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03.10.2019 - 16:45 | | DHA

Çekmeköy'de kaçak sigara operasyonu 2 gözaltı

Kaçak sigara yaparak satan işyerine makaron ve tütün getiren şüpheli bir minibüs polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramalarda 690 bin kaçak makaron ile 158 kilo tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında minibüste bulunan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çekmeköy'de kaçak sigara operasyonu 2 gözaltı

İstanbul Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara yapan ve satanlarla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, 19 Eylül'de Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan bir işyerine kaçak tütün ve malzeme getirildiği sırada minibüs durduruldu. Minibüste bulunan Ahmet K. (52) ve Said B. (44) yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, yaptığı aramalarda 690 bin kaçak makaron, 158 kilo tütün ve 480 sahte barkod ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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