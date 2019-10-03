Çekmeköy'de kaçak sigara operasyonu 2 gözaltı

İstanbul Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara yapan ve satanlarla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, 19 Eylül'de Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan bir işyerine kaçak tütün ve malzeme getirildiği sırada minibüs durduruldu. Minibüste bulunan Ahmet K. (52) ve Said B. (44) yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, yaptığı aramalarda 690 bin kaçak makaron, 158 kilo tütün ve 480 sahte barkod ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.