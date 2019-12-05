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05.12.2019 - 10:14 | | İHA

Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 yaralı

İstanbul Çekmeköy’de özel bir kolejin bulunduğu sokakta bilinmeyen bir nedenle silahlı tartışma yaşandı. Kurşunların hedefi olan bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 yaralı

Olay Çekmeköy'de Sultançiftliği Durak Sokakta 07.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre özel bir kolejin bulunduğu sokakta, taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri silahına davrandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri M.K adlı şahsın yaralandığını tespit ederek acil servis ekiplerine haber verdi. Acil servis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı çevredeki bir hastaneye kaldırdı.

Olayın görgü tanığı, "Üç el silah sesi duydum. Kimin ateş ettiğini görmedim, şahsı yaralayanları görmedim, yaralı yerde yatıyordu, arkadan vurulmuştu” diye konuştu.

Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Edinilen bilgilere göre olayı gerçekleştiren bir kişinin teslim olduğu iddia edildi.

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