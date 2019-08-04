Celal ile Ceren filmi ne zaman vizyona girdi?

Celel ile Ceren filminin konusu: 30'lu yaşlarını süren Celal, Karaköy'de baba mesleğini sürdüren bir elektrikçidir. 30 yaş krizine yeni girmiş olan Ceren ise mobilya mağazasında çalışmaktadır. İkilinin uzun beraberliği ise 6 yıla dayanmıştır! Çevresindekiler artık evleneceklerini varsayarlar. Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili feci tartışır ve bozuşurlar. Ceren gitmesini istemese de, Celal kırk yalanla bir yolunu bulur ve partiye gider. Olay ortaya çıkınca Ceren ayrılmak ister; onu hala sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikayet eden Celal bir anda Ceren'i terk eder!



Hayatının çoktan daha güllük- gülistanlık olacağını sanırken bekarlık günlerinde belalar da peşini bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler yakındır....

Başrollerini ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Celal ile Ceren, Recep İvedik serisinde beraber çalışan yönetmen Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar Kardeşler'in yeni komedi projeleri.

OYUNCULAR KİMLER?

Şahan Gökbakar

Rolü : Celal

Ezgi Mola

Rolü : Ceren

Gökcen Gökçebağ

Rolü : Kubilay

Dilşah Demir

Rolü : Gözde

Destan Batmaz

Rolü : Barış

Yurdaer Tosun

Fatih Dönmez

Ahmet Vuran