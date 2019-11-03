Cellat filmi konusu nedir? İşte Cellat filmi oyuncuları ve yönetmeni

CELLAT FİLMİ KONUSU NEDİR?



Oldukça fazla diyalog bulunan filmde avukat John Weber hemen hemen çoğu ülke tarafından tanınmış biridir. Çok zor davaları bile kazanmayı başarabilmiş idealleri olan kendi bildiği doğrulardan vazgeçmeyen biridir. En önemli şey ise devletin idam karını sorgulayan ve bu şekilde insanların ölmemesi gerektiğini düşünen bir avukattır. Cinayetten idam edilmesi istenen 17 yaşındaki birinin ölmemesi gerektiğini düşünerek onun gerçekten suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışacaktır. Fakat elinde onu suçsuz gösterecek hiçbir delil yoktur.



CELLAT FİLMİ YÖNETMENİ VE OYUNCULARI



Yönetmen : Oliver Schmitz

Oyuncular : Andrea Riseborough, Steve Coogan, Deon Lotz, Garion Dowds