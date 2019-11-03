03.11.2019 - 19:09 |
Cellat filmi konusu nedir? İşte Cellat filmi oyuncuları ve yönetmeni
Orjinal adı Shepherds and Butchers olan ve 2016 yılında gösterime giren Cellat filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Peki oldukça heyecanlı ve seyir zevki yüksek olan Cellat filminin konusu nedir? İşte bu sorunun yanıtı ve filmin oyuncuları...
CELLAT FİLMİ KONUSU NEDİR?
Oldukça fazla diyalog bulunan filmde avukat John Weber hemen hemen çoğu ülke tarafından tanınmış biridir. Çok zor davaları bile kazanmayı başarabilmiş idealleri olan kendi bildiği doğrulardan vazgeçmeyen biridir. En önemli şey ise devletin idam karını sorgulayan ve bu şekilde insanların ölmemesi gerektiğini düşünen bir avukattır. Cinayetten idam edilmesi istenen 17 yaşındaki birinin ölmemesi gerektiğini düşünerek onun gerçekten suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışacaktır. Fakat elinde onu suçsuz gösterecek hiçbir delil yoktur.
CELLAT FİLMİ YÖNETMENİ VE OYUNCULARI
Yönetmen : Oliver Schmitz
Oyuncular : Andrea Riseborough, Steve Coogan, Deon Lotz, Garion Dowds