20.08.2019 - 10:09
Çember: Güven Bana filmi ne zaman vizyona girdi?
2017 Yılında vizyona giren Çember: Güven Bana filmini Abdullah Oğuz yönetti. Polisiye türündeki Çember: Güven Bana filminin dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosu büyük ilgi görmüştü. İzlemeyenlerin merakla araştırdığı Çember: Güven Bana filmi hakkında merak edilenler haberimizde...
Çember: Güven Bana filminin konusu, Baraj gölünün sularının çekilmesiyle ortaya çıkan kırmızı bir bavulun içinde insan iskeleti bulunur. Yapılan ilk incelemede kemiklerin genç bir kadına ait olduğu anlaşılır. Haberi öğrenen kimyager Ersin, kemiklerin 6 ay önce kaybolan karısı Oya’ya ait olmasından endişelenmektedir. Karısına aşık Ersin’in tek istediği katilin bir an evvel bulunmasıdır. Elde edilen ipuçları ekibi bambaşka bir yola sokar. İpuçları farklı kişilerin katil olduğunu gösterse de ortada tek bir gerçek soru vardır. Oya'yı kim ve neden öldürmüştür?
OYUNCULAR KİMLER?
Barış Bağcı
Pelin Akil Altan
Anıl Altan