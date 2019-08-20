Çember: Güven Bana filmi ne zaman vizyona girdi?

Çember: Güven Bana filminin konusu, Baraj gölünün sularının çekilmesiyle ortaya çıkan kırmızı bir bavulun içinde insan iskeleti bulunur. Yapılan ilk incelemede kemiklerin genç bir kadına ait olduğu anlaşılır. Haberi öğrenen kimyager Ersin, kemiklerin 6 ay önce kaybolan karısı Oya’ya ait olmasından endişelenmektedir. Karısına aşık Ersin’in tek istediği katilin bir an evvel bulunmasıdır. Elde edilen ipuçları ekibi bambaşka bir yola sokar. İpuçları farklı kişilerin katil olduğunu gösterse de ortada tek bir gerçek soru vardır. Oya'yı kim ve neden öldürmüştür?

OYUNCULAR KİMLER?

Barış Bağcı

Pelin Akil Altan

Anıl Altan