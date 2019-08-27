Çember: Hayalet Gemi filmi konusu nedir? Çember: Hayalet Gemi oyuncuları kimlerdir?
Çember: Hayalet Gemi filmi bu akşam ekranlara geliyor. 2017 yılında gösterime giren ve oldukça büyük bir beğeni toplayan filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Çember: Hayalet Gemi filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?
ÇEMBER: HAYALET GEMİ KONUSU NEDİR?
5 yıldızlı bir otelin kral dairesinde çifte bir cinayet işlenmiştir. Ekibimiz olay yerine geldiğinde bir sürpriz ile karşılaşır. Yüksekova Terörle Mücadele Masasından davaya atanan Cumali (Olgun Toker) adında yeni komserimiz cesetler üzerinde ilk araştırmayı yapmaktadır.
Faruk El Basri adındaki Suudi Arabistanlı bir işadamı ve otel görevlisi Canan’ı kim, neden ve ne şekilde öldürmüştür?
Kamera kayıtları incelenir ve cinayetler işlendikten hemen sonra odadan çıkan başka bir genç kızın daha olduğu öğrenilir. Adının Samira olduğu anlaşılan Suriyeli bu göçmen kız kimdir?
Otel görevlisi Canan’ın aslında otelde çalışmadığının anlaşılması ile olaylar daha da karmaşık bir hal alır.
ÇEMBER: HAYALET GEMİ OYUNCULARI
Başkomiser Barış - Barış Bağcı
Şinasi Bülbül - Sermet Yeşil
Komiser Yardımcısı Ayşe - Pelin Akil Altan
Anıl Altan -Komiser Yardımcısı Volkan