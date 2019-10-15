Çember: Kızımı Bulun filmi konusu nedir? Çember: Kızımı Bulun filmi oyuncuları

ÇEMBER KIZIMI BULUN KONUSU NEDİR?



Peri adında anaokulu öğrencisi kız kaçırıldı.

Peri’nin dedesi Refik bey, eski emniyet amiri olduğu için bağlantılarını kullanarak torununun bulunması için Barış’ın önderliğindeki Özel ekibi devreye sokturur. Ekibimiz bu sefer bir cinayetin değil kayıp ve hasta bir kızın peşindedir. Zamanları kısıtlıdır.

Eldeki deliler bir süre sonra ekibimizi şaşkına çevirecek gerçeklerle yüzleştirir. Tüm kanıtlar tek bir kişiyi gösterirken yeni bilgilerle bir anda her şey başa döner.

ÇEMBER: KIZIMI BULUN OYUNCU KADROSU



Çember’in dördüncü filmi Kızımı Bulun’da konuk oyuncu olarak Melisa Sözen yer alıyor.

Abdullah Oğuz’un yönetmenliğini yaptığı ve yapımcılığını Yapımcılığını Ans Prodüksiyonun üstlendiği projenin başrollerinde Serhat Kılıç, Pelin Akil Altan, Barış Bağcı ve Anıl Altan yer alıyor.