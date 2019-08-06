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06.08.2019 - 10:18| DHA

Cenaze dönüşü feci kaza!

Aksaray'da cenazede dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, takla atıp şarampole devrildi. Kazada, 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.

Cenaze dönüşü feci kaza!

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 31’inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul’daki yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Niğde’ye dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Fahri Soyer (41) yönetimindeki 51 EK 290 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Fahri Soyer ile yanındaki Gülay (54),Yunus Emre (18) ve Döne Soyer (64) ile Fatma Ülkü (33) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülay Soyer ile Fatma Ülkü’nün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Tavuk yüklü TIR uykudaki 2 çocuğa kabusu yaşattıAdana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan canlı tavuk yüklü TIR, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Olayda, duvarı yıkılan evde uyuyan 2 küçük kardeş, enkaz altında kalarak yaralanırken, yaklaşık bin tavuk telef oldu.
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