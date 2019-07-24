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24.07.2019 - 08:57| AA

Cenaze dönüşü korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cenazeden dönenleri  taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi  yaralandı.

Cenaze dönüşü korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Cenaze dönüşü korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Cenaze dönüşü korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Cenaze dönüşü korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
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Alınan bilgiye göre, Hatay'da katıldıkları cenaze töreninden dönenleri  taşıyan Ali T. idaresindeki 34 LSB 25 plakalı minibüs, Yukarı Soku mevkisinde  sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

1 ÖLÜ 10 YARALI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık personeli yaptığı incelemede, bir kişinin olay yerinde hayatını  kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere  kaldırıldı.

 

 

 

 

Sarıyer'de otomobilin motosikletliye çarptığı kaza kameradaSarıyer'de bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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