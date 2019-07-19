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19.07.2019 - 09:58| AA

Cenaze yolunda kaza! Ölü ve yaralılar var

 Tokat'ın Turhal ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otomobille başka bir otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Cenaze yolunda kaza! Ölü ve yaralılar var
Cenaze yolunda kaza! Ölü ve yaralılar var
Cenaze yolunda kaza! Ölü ve yaralılar var
Cenaze yolunda kaza! Ölü ve yaralılar var
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Tokat'a bir yakınının cenazesine giden Aydoğan Duman idaresindeki 34 AHF 169 plakalı otomobil, Tokat-Amasya kara yolu Kuruçay mevkisinde İsmail Taşdemir'in kullandığı 05 DN 403 plakalı otomobille çarpışt

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Selahattin Duman, Süleyman (15) ve Fatma Mutlu, Leyla Genç ve Şirin Taşdemir yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi ve Amasya'daki hastanelere kaldırıldı.

Süleyman Mutlu, Turhal Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

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