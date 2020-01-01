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01.01.2020 - 18:20 | | AA

Cenaze yolunda kaza: Yaralılar var

Tokat'ta, cenaze törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin tarlaya devrildiği trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Cenaze yolunda kaza: Yaralılar var

Amasya'dan Gaziantep'teki yakınlarının cenazesine giden İbrahim Baş'ın kullandığı Konya plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan Hüseyin, Zahide ve 11 yaşındaki Zehra Baş, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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