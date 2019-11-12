Cenazede maske ve gaz ölçümü

İstanbul Fatih’te aynı evi paylaşan Oya (54), Kamuran (60), Cüneyt (48) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşler 5 Kasım’da oturdukları dairede ölü bulunmuştu. Kardeşlerin siyanür içmeleri sonucu öldükleri bildirilmişti. Ailenin herhangi bir yakınının cenazeleri almak için başvurmaması üzerine Oya ve Kamuran Yetişkin’in yakın arkadaşları Serpil Alkan, cenazeleri alıp toprağa vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu. Yetişkin kardeşlerin Mersin’de yaşayan üvey kardeşlerinden onay alan Serpil Alkan’ın talebi kabul görünce dün defin işlemleri gerçekleştirildi.

Özel ekip görevliydi

Cenazeler, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındıktan sonra yıkanmak için Kozlu Gasilhanesi’ne götürüldü. Burada İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen özel bir ekip cenazeleri yıkadı. İşlemler sırasında AFAD ekibi de gasilhaneye gelerek incelemelerde bulundu. Özel kıyafetler giyen ve yüzlerine gaz maskesi takan AFAD ekipleri, cenazelerin yıkandığı bölmelerde cihazlarla zehirli gaz ölçümü yaptı. Cenazeler burada hazırlandıktan sonra Fatih’teki Albayrak Camii’ne götürüldü.

Kardeşlere son görev

Dört kardeşin cenazesi kılınan namazın ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi. Cenaze törenine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Oya Yetişkin’in çalıştığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden arkadaşları ve komşuları katıldı.

‘Birbirlerini çok seviyorlardı’

Oya Yetişkin’in modellik yaptığı üniversiteden arkadaşı olan Gaye Karakaş, “Oya yumuşacık kalpli bir insandı. Herkesin sorununa çözüm bulmaya çalışan biriydi. Öğrencileri çok severdi, hocalarımızı çok severdi. Sözleşmeli personeldi. Kardeşler birbirini çok seviyordu. O kadar çok seviyorlardı ki o yüzden böyle bir şeyi tercih etmişler” dedi. Kardeşlerin komşusu Sevgi Baloğlu da, “Hiçbir zararlarını görmedim, çok üzüldüm” diye konuştu.