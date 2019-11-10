‘Cenazeler için üvey kardeşten onay aldım’

İstanbul’da siyanür içerek ölen dört kardeşin cenazelerini defnetmek için dilekçe veren ailenin yakın arkadaşı Serpil Alkan, Mersin’de yaşayan üvey kardeş Nebile Atış’tan onay aldığını söyledi.

Fatih’te 5 Kasım’da Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşler, evlerinde ölü bulunmuştu. Dört kardeşin siyanür içerek intihar ettiği belirlenmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda beş gündür bekletilen cenazeleri teslim almak isteyen Oya Yetişkin’in yakın arkadaşı Serpil Alkan, kardeşlerin Mersin’de yaşayan üvey kardeşleri Nebile Atış’tan cenazelerin kendisine verilmesi için onay aldığını söyledi. Alkan, “Nebile Atış’ın savcılığa dilekçe vermesini bekliyoruz.

Nebile, ‘Üzüldüm. Kardeşlerimi göremedim. Bebeğim ve yatalak amcam var, biz cenazeleri alamayacağız. Hayattalarken onları görmek istedim ama onlar bizimle görüşmek istemediler’ dedi. Benden kardeşlerinin fotoğrafını istedi. Evin mührü kaldırılınca göndereceğim. Cenazeleri ortada kalacaktı. Bana da vermeyeceklerdi. Kimsesizler Mezarlığı’na gömeceklerdi. Ayazağa’da dört kişilik mezar yeri ayarladık. En azından bir mezarları olacak” dedi.



Satışı yönetmeliğe tabi değil



Siyanür satışı Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü Yönetmeliği’ne tabi değil. Bu nedenle madencilik ve böcek ilacı üretimi gibi sanayi kollarında kullanılan siyanür, satış yerlerinden ve internetten perakende olarak kolaylıkla alınabiliyor.





Oya Yetiştin’in yakın arkadaşı olan Serpil Alkan, cenazeler için mezar hazırlandığını dile getirdi.

