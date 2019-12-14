MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cenevre’de mülteci zirvesine katılacak
ABONE OL
14.12.2019 - 07:50 | | Kıvanç El

Cenevre’de mülteci zirvesine katılacak

Erdoğan 17-18 Aralık’ta UNHCR ile İsviçre’nin ev sahipliğinde, Türkiye’nin eş başkanlığında Cenevre’de düzenlenecek 1. Küresel Mülteci Forumu’na katılacak. Erdoğan zirvede Türkiye’ye mülteci yardımları konusunda verilen sözlerin tutulması için çağrı yapacak

Cenevre’de mülteci zirvesine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eş başkanlığını yapacağı İsviçre’nin Cenevre kentindeki 1. Küresel Mülteci Forumu’na katılacak. İsviçre’deki toplantı BM’nin Aralık 2018’de New York’ta kabul ettiği “Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat”ın hayata geçirilmesi yolunda ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. 1. Küresel Mülteci Forumu, 17-18 Aralık tarihlerinde Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre Hükümeti’nin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye’nin eş başkanlığında Cenevre’de Milletler Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Birçok lider katılacak

Foruma Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, Pakistan Başbakanı İmran Han’ın da aralarında bulunduğu devlet ve hükümet başkanları, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de içinde bulunduğu uluslararası kurum temsilcileri, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katılacak.

‘Sözleri tutun’ çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında yapacağı görüşmelerde başta Suriye meselesi olmak üzere mülteci meselesini ele alacak. Erdoğan ayrıca, Suriye’de planlanan Güvenli Bölge ile ilgili bilgi aktaracak ve mülteciler için külfet paylaşımı olması gerektiği mesajını bir kez daha verecek. Erdoğan’ın daha önce BM’de dağıttığı güvenli bölge kitabını bu toplantıda da dağıtması ve bu plana destek istemesi bekleniyor. Erdoğan’ın mültecilerin ülkelerine dönüşü için yapılan planları da anlatarak Türkiye’nin yanında olunması ve daha önce verilen sözlerin tutulması çağrısı yapacağı da kaydedildi. Küresel Mülteci Forumu çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından, “Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor” başlığı ile Türkiye’de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma bir resim ve fotoğraf sergisi açılacak.

Malezya’ya geçecek

Erdoğan 17 Aralık’taki toplantının ardından Malezya’ya geçerek bir diğer uluslararası zirveye katılacak. Malezya’nın ev sahipliğinde 18-21 Aralık tarihlerinde düzenlenecek, “Kuala Lumpur Zirvesi”nde İslamofobi ile mücadele ve İslam dünyasının sorunlarına çözüm aranacak.


7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

Çocuklar neden ders çalışmıyor?

Çocuklar neden ders çalışmıyor?

Sıradaki Haber