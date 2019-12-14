Cenevre’de mülteci zirvesine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eş başkanlığını yapacağı İsviçre’nin Cenevre kentindeki 1. Küresel Mülteci Forumu’na katılacak. İsviçre’deki toplantı BM’nin Aralık 2018’de New York’ta kabul ettiği “Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat”ın hayata geçirilmesi yolunda ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. 1. Küresel Mülteci Forumu, 17-18 Aralık tarihlerinde Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre Hükümeti’nin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye’nin eş başkanlığında Cenevre’de Milletler Sarayı’nda gerçekleştirilecek.



Birçok lider katılacak



Foruma Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, Pakistan Başbakanı İmran Han’ın da aralarında bulunduğu devlet ve hükümet başkanları, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de içinde bulunduğu uluslararası kurum temsilcileri, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katılacak.



‘Sözleri tutun’ çağrısı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında yapacağı görüşmelerde başta Suriye meselesi olmak üzere mülteci meselesini ele alacak. Erdoğan ayrıca, Suriye’de planlanan Güvenli Bölge ile ilgili bilgi aktaracak ve mülteciler için külfet paylaşımı olması gerektiği mesajını bir kez daha verecek. Erdoğan’ın daha önce BM’de dağıttığı güvenli bölge kitabını bu toplantıda da dağıtması ve bu plana destek istemesi bekleniyor. Erdoğan’ın mültecilerin ülkelerine dönüşü için yapılan planları da anlatarak Türkiye’nin yanında olunması ve daha önce verilen sözlerin tutulması çağrısı yapacağı da kaydedildi. Küresel Mülteci Forumu çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından, “Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor” başlığı ile Türkiye’de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma bir resim ve fotoğraf sergisi açılacak.



Malezya’ya geçecek



Erdoğan 17 Aralık’taki toplantının ardından Malezya’ya geçerek bir diğer uluslararası zirveye katılacak. Malezya’nın ev sahipliğinde 18-21 Aralık tarihlerinde düzenlenecek, “Kuala Lumpur Zirvesi”nde İslamofobi ile mücadele ve İslam dünyasının sorunlarına çözüm aranacak.





