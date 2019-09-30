Cengiz Semercioğlu kimdir?

Cengiz Semercioğlu 1967, İstanbul doğumlu.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde okurken 1988'de gazeteciliğe başladı. 1992 yılında Hürriyet gazetesine çalışmaya başladı. 1998 yılında Star Haber'e geçerek editörlük görevinde bulundu, sonra bir süre Star gazetesinde çalıştı. Şubat 2000'de Cine 5'e geçti, Kasım 2007 sonuna kadar bu kanalda görev aldı, bu süre içinde "Başka Yerde Yok" programını yaptı. Habertürk'e kendi hazırlayıp sunduğu Full Ekran adlı programı yaptı. Hürriyet Kelebek ekinde yazarlık yapmaktadır.

Cengiz Semercioğlu, Full Ekran'a CNN Türk ve sonrasında Star Tv'de devam etti. Son olarak TV100'de 'Cengiz Semercioğlu ile Sabah Sohbeti' programını yapıyordu.