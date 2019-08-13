Cennetin Krallığı filmi hangi dönemde geçiyor? İşte oyuncu kadrosu...
2005 yapımı olan Cennetin Krallığı filminin yönetmenliğini Ridley Scott üstleniyor. Tarihi ve aksiyon türündeki filmin başrol oyuncuları kimlerdir? İşte Cennetin Krallığı filmi konusu ve film ile ilgili merak edilen detaylar...
Film, Ortaçağ’da Kudüs’te geçen bir tarihi aksiyon olarak nitelendirilmektedir. Balian adında genç bir adam aslen demircilik yapmaktadır. Ailesini kaybetmiştir ve kader onun için bambaşka bir plan hazırlamaktadır. O yakında şövalye olacaktır. Ardından aşk kapıyı çalacak ve yüreğine ateş düşecektir. Bir prensese gönül verecektir. Yüz yıl önce Kudüs’ü kuşatan Haçlılar’ın kaderini ise en baştan bu şövalye belirleyecektir. Kader kusursuz bir biçimde işlemektedir. Genelde epik filmlere imza atan Ridley Scott, iddialı bir oyuncu kadrosu ile tarihi bir olaya ışık tutuyor.
OYUNCU KADROSU
Orlanda Bloom: Balian
Liam Neeson: Godfrey of Ibelin
David Thewlis: Hospitaler
Eva Green: Sibylla
Marton Csokas: Guy de Lusignan
Brendan Gleeson: Reynald
Ghassan Massoud: Saladin
Jeremy Irons: Tiberias