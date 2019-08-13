Cennetin Krallığı filmi hangi dönemde geçiyor? İşte oyuncu kadrosu...

Film, Ortaçağ’da Kudüs’te geçen bir tarihi aksiyon olarak nitelendirilmektedir. Balian adında genç bir adam aslen demircilik yapmaktadır. Ailesini kaybetmiştir ve kader onun için bambaşka bir plan hazırlamaktadır. O yakında şövalye olacaktır. Ardından aşk kapıyı çalacak ve yüreğine ateş düşecektir. Bir prensese gönül verecektir. Yüz yıl önce Kudüs’ü kuşatan Haçlılar’ın kaderini ise en baştan bu şövalye belirleyecektir. Kader kusursuz bir biçimde işlemektedir. Genelde epik filmlere imza atan Ridley Scott, iddialı bir oyuncu kadrosu ile tarihi bir olaya ışık tutuyor.

OYUNCU KADROSU

Orlanda Bloom: Balian

Liam Neeson: Godfrey of Ibelin

David Thewlis: Hospitaler

Eva Green: Sibylla

Marton Csokas: Guy de Lusignan

Brendan Gleeson: Reynald

Ghassan Massoud: Saladin

Jeremy Irons: Tiberias