CEO firarda!

Sıkı önlemlere rağmen

Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan’ı 20 yıl önce iflastan kurtaran eski CEO Carlos Ghosn, ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan Lübnan’a kaçtı. ‘Gelirini eksik bildirme’ ve ‘yolsuzluk’ suçlamaları nedeniyle 2018’de gözaltına alınan Ghosn, Japonya’da 108 gün hapishanede kaldıktan sonra 9 milyon dolar kefaletle bırakılmıştı. Kefaletinin koşulu olarak ev hapsinde tutulan Ghosn’un (65) sıkı önlemlere rağmen önceki gün kaçtığı belirtildi. Eski CEO’nun Lübnan, Fransa ve Brezilya vatandaşlığı nedeniyle sahip olduğu üç pasaportuna el konulduğundan yurt dışına nasıl çıktığı bilinmezken, Japonya’dan havalanan özel bir jetle

Türkiye üzerinden Lübnan’a gittiği iddia edildi.

‘Kumpas kurbanıyım’Ghosn, e-posta aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Lübnan’dayım. Suçlama dayatan Japon yargısının rehinesi değilim. Adaletten değil zulümden kaçtım” dedi. Artık medya ile özgürce iletişime geçebileceğini belirten Ghosn, Nissan yöneticileri arasındaki kumpasın kurbanı olduğunu, savcılar ve hükümet yetkililerinin şirketi, Renault ile daha fazla entegre etmesini engellediğini söyledi. Ghosn’ın Beyrut’ta eşinin ailesinin evinde olduğu belirtildi. Japonya ile Lübnan arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor. Bu nedenle Ghosn’un Japonya’ya iadesi beklenmiyor.

İflastan kurtarmıştı

Carlos Ghosn, 1999’da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için direktör sıfatıyla Nissan’a geçmişti. Nissan’ı 20 yıl yöneten Ghosn, 1990’larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyor. Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn’un gözaltına alınmasının ardından Fransa, 2018’de Ghosn’un artık Renault grubunu yönetemeyeceğini bildirmişti. Ghosn, Renault’dan ocak ayında istifa etmişti. Nissan da Ghosn’un görevine 22 Kasım 2018’de son vermişti.