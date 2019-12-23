CEO’lar kadına eşitlik bayrağı açtı

‘Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO’lar Manifestosu’na ‘dev bir katkı’ da ilaç endüstrisinin en büyük kuruluşlarından Pfizer’ın Türkiye Genel Müdürü Cem Açık’tan geldi. “Bu manifestoyu sadece imzalamakla değil, yaşatmakla da sorumluyuz” diyerek harekete desteğini açıklayan Cem Açık, iş hayatında kadın-erkek eşitliğiyle alacakları kararların toplumu daha da ileriye götüreceğini vurguladı. Cinsiyet dengeli bir yaşamın her şeyi kolaylaştıracağını belirten Cem Açık, ‘eşitlik’ kavramının Pfizer’ın odağında olduğunu söyledi.