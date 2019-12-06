Cerabluslular sıcak yuvalarına kavuştu

Savaşta Cerablus’taki evleri yıkılan ve hasar gören Suriyeliler için 10 dönüm arazi üzerine inşa edilen 40 prefabrik konut eşyaları ile birlikte önceki gün teslim edildi. Zor yaşam koşullarından sıcak yuvaya kavuşan Suriyeliler, “İnşallah çadırda kalan diğer aileler de evlere kavuşur. Kış bizi çok korkutuyordu. Türkiye’ye ve destek verenlere çok teşekkür ediyoruz” diyerek sevinçlerini dile getirdi.

Suriye’nin kuzeyindeki Cerablus ilçesi Türkiye’nin 2016 yılında başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı’yla terör örgütü DEAŞ’ten kurtarılarak özgürlüğüne kavuştu.

Kardeşlik Köyü kuruldu

İlçede DAŞ’in zarar verdiği evlerin bir kısmı onarılırken, evsiz kalanlar için de yeni konutlar inşa edilmeye başlandı. Kenti eski günlerine geri döndürmek için Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği öncülüğünde de hayırseverlerin desteği ile “Yardımeli Kardeşlik Köyü” kuruldu. Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, inşa ettiği prefabrik konutlara önceki gün düzenlenen törenle yetim ailelerini yerleştirdi.

Teslim töreninde konuşan Yardımeli Derneği Başkanı Dr. Sadık Danışman, “Suriye’deki kargaşayı görmeyenler var. Biz kardeşlerimizin yanında olduk evlerimizi sofralarımızı onlarla paylaştık” dedi. Bundan 8-9 yıl önce Suriye’deki kargaşaya seyirci kalmadıklarını, Suriyeli mültecilerin yanında olduklarını belirten Danışman, “Suriye’deki kargaşada 4 milyon mülteci kardeşimiz ülkemize geldi. Biz bu kardeşlerimizle şehirlerimizi, evlerimizi ve soframızı paylaştık. Derneğimizin gönüllüleri tarafından Cerablus’ta kardeşlik köyü inşa edildi. Her konut 2 oda tuvalet ve banyodan oluşuyor. Buraya yerleşen ailelerimiz için iş atölyeleri hazırladık. Aileler bu atölyelerde dikim işleriyle uğraşıp geçimlerini sağlayacak” diye konuştu.

‘Artık burada güvendeyiz’

Çatışmalardan kaçtığını, eşinin beş ay önce öldürüldüğünü anlatan Hatice Alabi ise “İdlib’deki çatışmalardan kaçarak Mallap kampına geldik. Burada çadırlarda kalıyorduk. Yazın kolay geçti ama kış geldi bu bizi çok korkutuyordu. Bizi bu evlere yerleştirdiler Allah razı olsun. Eşimi öldürdüler, çocuklarımı da kaybetmek istemiyorum. Burada güvendeyiz artık” diyerek duygularını paylaştı.

55 metrekarelik evler

10 bin metrekare alan üzerine yapılan Yardımeli Kardeşlik Köyü’nde 40 konut inşa edildi. 55 metrekare büyüklüğe sahip konutlar 2 oda, banyo ve tuvaletten oluşuyor. Konutların yanı sıra düzenlenen sosyal alanda mescit, okul, oyun alanları ve iş atölyeleri bulunuyor.

‘Bir hayal gerçekleşti’

Gaziantep Valisi Kemal Şahin de, burada bir hayalin gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi: “2017 mart ayında El Bab’a gittiğimde El Bab yıkılmış durumdaydı. Daha sonra Cerablus’a geldim heryer göçmen çadırlarıyla dolu bir kentti. Cerablus’ta çadırlar kurduk. İnsanlar yaşamını bu çadırlarda sürdürdü. O günlerden bu köyün açıldığı güne gelmek bir hayli sevindirici. Bu köyün yapılışında ve aracı olan Yardımeli Derneği’ne teşekkür ediyoruz. İmkan olsa bu köylerden daha çok yapsak. Ama bizim isteğimiz göçmenlerin kendi topraklarına dönmesidir.”

Cebel kampından gelerek yeni konutlara yerleşen Zekiye Hüseyin ise kamptaki zor yaşamdan kurtulduklarını belirterek, “Kampta yaşam zor, çadırlarada kalıyorduk. Çocuklarımla birlikte yeni evlere yerleştik. Çok mutluyuz. Sıcak bir yuvaya kavuştuk. İnşallah çadırda kalan diğer ailelerde evlere kavuşur” diye konuştu.