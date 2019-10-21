Ceren için mahkemeye 14 taleplik dilekçe

Üniversite tarafından, Şenel’in hangi statüde görev yaptığına ilişkin detaylı hizmet cetvelini mahkeme dosyasına sunmaktan kaçındığı öne sürülen dilekçede, “Üniversitenin savunma dilekçesinde; ‘Kaldı ki bu iddia bir an için doğru olsa bile menfur olay ve davacının hukuki durumunda neyin değişeceği tarafımızdan anlaşılamamaktadır’ beyanına yer verilmiştir. Bu iddia doğruysa her şey değişir. Kopya işlemi ve devamında kopya işlemine dayanılarak yapılan tüm işlemler yok hükmünde olur” ifadeleri yer aldı.