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21.10.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

Ceren için mahkemeye 14 taleplik dilekçe

Ankara’da 2 Ocak’ta, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i (27) kendisini kopya çekerken yakaladığı için öldüren Hasan İsmail Hikmet’in (23) avukatı, soruşturma sürecinde eksik ve yetersiz delil toplandığı iddiasıyla mahkemeye 14 taleplik dilekçe gönderdi.

Ceren için mahkemeye 14 taleplik dilekçe

Üniversite tarafından, Şenel’in hangi statüde görev yaptığına ilişkin detaylı hizmet cetvelini mahkeme dosyasına sunmaktan kaçındığı öne sürülen dilekçede, “Üniversitenin savunma dilekçesinde; ‘Kaldı ki bu iddia bir an için doğru olsa bile menfur olay ve davacının hukuki durumunda neyin değişeceği tarafımızdan anlaşılamamaktadır’ beyanına yer verilmiştir. Bu iddia doğruysa her şey değişir. Kopya işlemi ve devamında kopya işlemine dayanılarak yapılan tüm işlemler yok hükmünde olur” ifadeleri yer aldı.

Lastiği fırladı! Her şey yola döküldü...Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.
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