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04.12.2019 - 17:09 |

Vahşice öldürülen balerin Ceren Özdemir kimdir?

Dün akşam saat 19.30 sularında balerin Ceren Özdemir bıçaklanarak öldürüldü. Cani olay yerinden kaçarken Ceren'in ölümü tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bu yürek dağlayan olay sonrası Ceren Özdemir hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

Vahşice öldürülen balerin Ceren Özdemir kimdir?

20 yaşındaki Ceren Özdemir Ordu'da antrenman sonrası geldiği evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Saat 19.30 sularında gerçekleşen olay sonrası tüm müdahalelere rağmen balerin Ceren Özdemir kurtarılamadı. Katil hala aranırken vatandaşlar Ceren hakkındaki bilgilere ulaşmak istedi.

Vahşice öldürülen balerin Ceren Özdemir kimdir

CEREN ÖZDEMİR KİMDİR?

20 yaşındaki Ceren Özdemir, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi... Ceren Özdemir 3 Aralık 2019 Salı günü 19.30 sıralarında Altınordu ilçesinde bulunan evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özdemir’in kısa süre içerisinde tedavisi başlatılsa da genç balerin hayatını kaybetti.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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