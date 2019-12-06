Ceren Özdemir’in annesinden isyan: Bırakanlar da suçlu

Ordu’da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir’in açık cezaevinden firar eden hükümlü Özgür Arduç tarafından öldürülmesi toplumun her kesiminde büyük üzüntü yaratırken acılı aile yaşananlara isyan etti. Altınordu ilçesindeki evinde açıklamalarda bulunan baba Yılmaz Özdemir, kızının hayat dolu biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Üniversite okuyordu. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde. Küçükten konservatuvardan başladı bu mesleğe. Aynı zamanda fotoğraf ve kameramanlık bölümüne kayıt yaptırdı. Bu sene ‘Babacığım okulum bitene kadar oradan mezun olurum, okul bittiğinde devam ederim, iki yıllık tamamlarım. İki üniversite mezunu olurum’ demişti. Ama ne yazık ki nasip olmadı.”



Yaşananlara isyanının dile getiren baba Yılmaz Özdemir, şöyle devam etti: “Yakalansa ne olacak? Bizim acımız dinmez ki. Yakalandı iyi oldu ama bu cezalar biraz basit gibi geliyor. Dışarı biri kaçıyor, salıyor, geliyor benim çocuğumu buluyor. 20 yıldır dişimizle tırnağımızla çalışarak kızımı büyüttük. Topluma, ülkemize faydalı olması için yetiştirmeye çalıştık. Bir kendini bilmezin gelip çocuğumu bıçaklaması normal bir şey olamaz. Meclis’in, sivil toplum örgütlerinin buna ne kadar katkısı olabilir bilmiyorum ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En azından yasaların değişmesi gerekiyor. Biz vatandaşız, vergimizi ödüyoruz, çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Ülkesine faydalı insanlar yetiştiriyoruz. Benim kızım karıncayı incitmeyen bir çocuk. Sokakta geçen parasız kalmış, kendisine aldığı salamı köpeğe vermiş, onu doyurmuş. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Cezasını adalet belirleyecek. En büyük cezayı alsın. İdam diyorlar bugün, idam bunlar için çıksın. Bizim çocuklarımıza sebep olmasınlar. Özgeler, Cerenler yandı bundan sonra başkaları yanmasın.”



Paylaşımlara tepki



Sosyal medyadaki olumsuz yorumlara da tepki gösteren ve suç duyurusunda bulunacağını belirten baba Özdemir, “Acımız büyük, acımızı dindirmek yerine alevlendirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.



‘Canileri bırakmasınlar’



Hemşire olan ve kızına olay yerinde ilk müdahaleyi yapan acılı anne Gülfer Özdemir de gazetecilere isyanını dile getirirdi. Kızının katilinin nasıl firar ettiğini sorgulayan anne Özdemir şunları söyledi:



“Psikopat birisi cezaevinden bırakılır mı? O zaman bunu bırakan da suçlu, hepimiz suçluyuz. Bu canileri bir yerde tutsalar da insanlar rahat etse olmaz mı? Bu insanlar ölmek için mi yaşıyorlar? Benim çocuğumun ne hayalleri vardı. Bu memlekette bir yerlere gelip insanlara örnek olacaktı. Gittiği yerde hep sevgi dağıtıyordu benim yavrum. Canileri istemiyoruz, böyle potansiyeller toplansın. Bırakmasınlar. Böyle caniler sokakta oldukça çok canlar yanar. Eğitim sistemi düzelsin, sevgi tohumları eksinler. İnsanlara nefretle bakılmasın.”



Teşebbüsten 14 yıl sonra cinayet işledi



Zanlı Özgür Arduç’la ilgili Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş da yazılı açıklama yaptı. Aktaş katilin, 2005 yılında “kasten öldürmeye teşebbüs” ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Açıklamada “15 Ağustos 2005’ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu’na alınmıştır” denildi. Aktaş, açık ceza infaz kurumlarının, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlar olduğunu belirterek, “Hükümlünün 1 Aralık 2019 günü saat 00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Başsavcılığımızca Özdemir’in öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya titizlikle devam ediyor” ifadelerini kullandı.









Katilin itirafı kan dondurdu



Ordu’da 1 Aralık’ta açık cezaevinden firar ederek bugün doğum günü olan 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir’i katleden Özgür Arduç’un ifadesi kan dondurdu. Edinilen bilgilere göre ifadesinde üzerindeki montu bir mağazadan çaldığını söyleyen zanlı, “Bıçağı bir av malzemecisinden çaldım. Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim” dedi. Birçok kadını öldürmek için takip ettiğini söyleyen zanlı, çevrede başka insanlar olduğu için planını gerçekleştiremediğini söyledi. Ceren Özdemir’i de güçsüz gördüğü için seçtiğini belirten zanlı sorgusunda şu ifadeleri verdi: “Bir dükkanın önünden geçerken bıçağı çaldım. Olay günü Süleyman Felek Caddesi üzerinde kızı gördüm, takip ettim. Amacım, kızı öldürüp çantasını almaktı. Bu sırada kız kapı ziline bastı. Üst kat camından bir bayanın baktığını gördüm. Kapı açılınca kız içeri girdi. Ben de arkasından ‘Bakar mısınız, burada Metin diye biri oturuyor mu?’ dedim. Dönmesiyle birlikte bıçağı rastgele iki defa sapladım. Koşarak uzaklaştım.”

Yetiştirme yurdunda büyüdüğünü öne süren Arduç, “Ordu’da yetiştirme yurdunda kaldığım dönemde bir görevli bana işkence etti. Cezaevinden kaçarak bana işkence yapan görevliyi öldürmek için aradım. Fakat onu bulamadım. Uyuşturucu almıştım. Onun tesiriyle daha önceden tanımadığım Ceren’i yolda görerek peşine takıldım” ifadelerini kullandı.



Zanlı Arduç’a, gece yarısı bıçağı çaldığı iş yerinden, Özdemir’in evinin bulunduğu yere kadar olan güzergâh boyunca yer gösterme yaptırıldıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Arduç, çıkarıldığı mahkemece “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan tutuklandı.



Çirkin paylaşımlar



Ordu Cumhuriyet Savcılığı, sosyal medyada cinayete ilişkin mağduru hedef alan çirkin paylaşımlarda bulunanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gözaltına alınan bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de “Hepimizi yasa boğan Ceren Özdemir’in canice öldürülme eylemini ve şiddeti meşrulaştıran, suçu ve suçluyu öven, suça teşvik eden sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatacak ve ilgililerin gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız” açıklaması yaptı.



‘Bugün 21 yaşında olacaktı’









Ceren Özdemir’in Ordu’nun Altınordu ilçesindeki evinde derin bir acı yaşanıyor. Ceren Özdemir’in odası bıraktığı gibi duruyor. Güzel Sanatlar öğrencisi olan Ceren’in odasında çaldığı gitar ve bağlama gibi enstrümanlarla onu gülümserken gösteren fotoğrafları yer alıyor.









Bugün kızının doğum günü olduğunu ve 21 yaşına gireceğini belirten baba Yılmaz Özdemir şunları söyledi: “Arkadaşlarının bir hazırlığı vardı, Çünkü her yıl kutluyorlardı. Biz de eve gelince annesi hediyeler alırdı, ufak pasta yapardı. Bu sene de bir yerden kazak takımı beğenmiş, annesine anlatmış. ‘Param olunca o kazakların çeşitlerini alacağım’ diyordu. Annesi de ‘Yatağının üzerine sereceğim o eve gelmeden’ dedi, ‘görsün mutlu olsun’ diyordu.”







